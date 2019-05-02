فنزويلا.. صدامات بين الأمن ومناصري غوايدو

أصيب 27 شخصاً على الأقلّ بجروح، بينهم واحد بالرصاص، في صدامات دارت الأربعاء في كراكاس بين قوات الأمن ومتظاهرين مؤيدين للرئيس المؤقت خوان غوايدو، بحسب ما أعلنت الأجهزة الطبية المحلية.

وكانت العاصمة الفنزويلية شهدت الثلاثاء صدامات مماثلة أوقعت 69 جريحاً بينهم اثنان بالرصاص.

واندلعت الأربعاء اشتباكات بين أنصار غوايدو والقوات الفنزويلية في شرق كراكاس مع بدء مسيرات مؤيدة وأخرى معارضة للحكومة يوم عيد العمال.

وأطلقت قوات الحرس الوطني الغاز المسيل للدموع على المحتجين أثناء محاولتهم إغلاق طريق سريع قريب من قاعدة عسكرية.

فنزويلا تحظر الوصول لخدمات الإنترنت

وقالت نتبلوكس لمراقبة للإنترنت إن الشركة مقدمة خدمة الإنترنت التي تديرها الدولة في فنزويلا حظرت مجددا الوصول للخدمات ومنها تطبيقات البث المباشر ويوتيوب ومنتجات الترجمة من غوغل ومايكروسوفت.

وأوضحت نتبلوكس ومقرها أوروبا أن حظر الأربعاء بدأ عندما ظهر الرئيس المؤقت خوان غوايدو علنا داعيا لإضراب عام.

ويقول نشطاء حقوقيون عبر الانترنت إن حظر خدمات الترجمة وسيلة للرقابة على تقارير الإعلام الأجنبي بشأن الاضطرابات السياسية في فنزويلا، بينما يتم تقييد الوصول لتطبيقات التواصل والبث الحي المدمجة في وسائل الاتصالات بين المحتجين المناهضين للحكومة.