فنزويلا تغرق في الظلام والنظام يتهم واشنطن

شهدت معظم أنحاء فنزويلا منذ مساء الخميس وحتى وقت مبكر الجمعة انقطاعا واسعا للكهرباء ما زاد التوترات في بلد تستمر فيه الاضطرابات السياسية.

وضرب التعتيم 22 من 23 ولاية بحسب بعض الروايات. واجتاح الظلام العاصمة كاراكاس، التي كانت حتى الآن قد نجت من أسوأ انهيار في شبكة البلاد، في قمة ساعة الذروة.

وتدفق آلاف المسافرين إلى الشوارع بسبب توقف خدمات مترو الأنفاق، فيما ازدحمت السيارات في الشوارع وسط ارتباك السائقين إثر توقف الإشارات المرورية. واضطر مواطنون إلى السير مسافات طويلة للوصول إلى منزلهم.

وفي جناح ولادة مظلم في عيادة أبيلا في شرقي كاراكاس الغني، قامت عدة أمهات بالبكاء بينما حملت ممرضات الشموع لمراقبة العلامات الحيوية لأطفال خدج في حاضنات بعد توقف مولدات احتياطية.

وانتقدت الحكومة الاشتراكية الفنزويلية هذا الانقطاع ووصفته بأنه "حرب كهربائية" من جانب الولايات المتحدة. وقال وزير الاتصالات خورخي رودريغيز إن متطرفين يمينيين عازمون على التسبب في فوضى في فنزويلا وأن أوامر من السناتور الجمهوري من ولاية فلوريدا ماركو روبيو كانت وراء التعتيم، رغم أنه لم يقدم أي دليل على ذلك.

وحث رودريغيز على التلفزيون الحكومي المواطنين بالتحلي بـ"قليل من الصبر"، مضيفا أنه ستتم استعادة الخدمة في غضون ساعات قليلة.

وقال "إذا كنت في منزلك، فابق في منزلك. إذا كنت في مكان محمي أو في مكان عملك، فمن الأفضل لك البقاء هناك".