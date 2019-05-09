فنزويلا.. اعتقال نائب غوايدو

ألقى عملاء مخابرات في فنزويلا القبض على نائب زعيم المعارضة خوان غوايدو في الجمعية الوطنية الأربعاء، ما دفع الحكومة الأميركية للتحذير من "عواقب" ما لم يتم الإفراج عنه.

واعتقلت وكالة المخابرات الفنزويلية إدغار زامبرانو نائب رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة ويرأسها غوايدو، وذلك في أول اعتقال لنائب منذ أن حاول غوايدو إشعال فتيل انتفاضة عسكرية الأسبوع الماضي لإسقاط حكومة الرئيس الفاقد الشرعية نيكولاس مادورو.

وكانت الجمعية التأسيسية الموالية لمادورو قد اتفقت الثلاثاء على تجريد زامبرانو وستة نواب آخرين من الحصانة البرلمانية حتى تتسنى محاكمتهم في المستقبل.

واتهمت المحكمة العليا هؤلاء النواب بالتآمر والعصيان والخيانة ووجهت الاتهامات ذاتها لثلاثة مشرعين من المعارضة الأربعاء.

تحذير أميركي

وقالت السفارة الأميركية لدى فنزويلا، ويقع مقرها حاليا في واشنطن، إن "الاعتقال التعسفي" لزامبرانو "غير قانوني ولا عذر له".

وأضافت السفارة عبر تويتر "مادورو وأعوانه هم المسؤولون مباشرة عن أمن زامبرانو. وإذا لم يتم الإفراج عنه فورا فستكون هناك عواقب".

وفشلت محاولة للانتفاضة قادها غوايدو الأسبوع الماضي في الإطاحة بمادورو مثلما أخفقت سلسلة من العقوبات الأميركية على الحكومة الفنزويلية. ووصف مادورو ما حدث بأنه محاولة انقلاب.

وقال ديوسدادو كابيلو رئيس الجمعية التأسيسية في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي "ألقي القبض على أحد مدبري الانقلاب الرئيسيين".

وأضاف "يتعين أن يدفعوا أمام القضاء ثمن محاولة الانقلاب الفاشلة التي قاموا بها".

وكتب زامبرانو على تويتر أن عملاء للمخابرات الفنزويلية أحاطوا بسيارته في حوالي الساعة 6.40 مساء بالتوقيت المحلي (2240 بتوقيت غرينتش) خارج مقر حزب العمل الديمقراطي الذي ينتمي إليه في منطقة لا فلوريدا بالعاصمة كراكاس.

وقال "فاجأتنا المخابرات وبعد أن رفضنا مغادرة السيارة استخدموا شاحنة جر لنقلنا مباشرة وقسرا إلى مقر المخابرات".

وقال غوايدو على تويتر "خطف النظام النائب الأول للرئيس".

وكان غوايدو قد استخدم مادة في الدستور في كانون الثاني/يناير لتولي رئاسة فنزويلا مؤقتا ونبذ شرعية مادورو الذي فاز في انتخابات نظمت العام الماضي واعتبرت على نطاق واسع مزورة. واعترفت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بغوايدو رئيسا لفنزويلا.