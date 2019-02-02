فنزويلا.. احتجاجات جديدة ضد مادورو

ينظم مؤيدو المعارضة الفنزويلية مسيرات في أنحاء البلاد السبت دعما للرئيس المؤقت هوان غوايدو واحتجاجا على حكم الرئيس الاشتراكي المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو.

وتهدف المظاهرات إلى مواصلة الضغط على نظام مادورو بعدما اعترفت واشنطن بغوايدو رئيسا مؤقتا وفرضت عقوبات من المرجح أن تزيد ضعف قطاع النفط المتعثر في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ويأمل منتقدو مادورو أن يشجعوا الدول الأوروبية على أن تحذو الحذو ذاته. ومن المتوقع أن تعترف بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسميا بغوايدو هذا الأسبوع، فيما يرجح أن تتخذ دول أخرى موقفا داعما أكثر تحفظا.

وقال غوايدو في رسالة فيديو نشرها على تويتر الجمعة "سنراكم في الشوارع غدا يا شعب فنزويلا... نؤدي عملا جيدا، نؤدي عملا جيدا جدا".

ومن المرتقب أن ينظم مادورو أيضا مسيرة السبت للاحتفال بالذكرى الـ20 لتنصيب الزعيم الشيوعي الراحل هيوغو تشافيز رئيسا لأول مرة في عام 1999.

وفرضت واشنطن عقوبات شاملة على شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) في أشد تحد اقتصادي لمادورو.

وقال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أثناء تجمع سياسي في فلوريدا الجمعة إن وقت الحوار انقضى وإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

وتعتبر المعارضة الفنزويلية أن الولاية الثانية لمادورو التي بدأت في العاشر من كانون الثاني/ يناير الماضي غير شرعية لأنها منبثقة من انتخابات مزورة.