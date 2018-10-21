فنانة سودانية أمام المحكمة بسبب ملابسها

ذكرت وسائل إعلام سودانية الأحد أن السلطات اعتقلت المغنية منى مجدي سليم بسبب ظهورها بملابس اعتبرتها فاضحة خلال إحيائها حفلا في إحدى مناطق البلاد.

وأفادت مواقع محلية بأن الفنانة ستمثل أمام محكمة النظام العام الأحد بتهمة تندرج تحت بند المادة (152) من القانون الجنائي.

ونسب موقع "سودان تايمز" لوالد الفنانة المحامي مجدي سليم قوله إن "سلطات النظام العام تربصت بإبنته التي تحركت من ود مدني (حوالي 85 ميلا جنوب العاصمة) إلى الخرطوم"، مشيرا إلى أنها "وبمجرد وصولها منزلها بنمرة2 جنوب الخرطوم ألقت الشرطة القبض عليها".

وأكد وفق الموقع أن اعتقال ابنته تم على "خلفية صورة نشرت بمنصات التواصل الاجتماعي بعد حفلها الخيري الأخير"، مشيرا إلى أنها "سوف تقدم الأحد 21 تشرين الأول/أكتوبر إلى محكمة النظام العام".

وهذا فيديو تدوالته مواقع سودانية ومستخدمو مواقع التواصل قالوا إنه من الحفلة التي ظهرت فيها سليم بالملابس "المثيرة".

وأعرب سودانيون على موقع تويتر عن تضامنهم مع الفنانة ورفضهم للقانون الذي اعتقلت بموجبه.

كامل التضامن مع الفنانة الوديعة منى مجدي سليم و ليسقط قانون النظام العام

لا لقتل الجمال

لا لقتل النجاح

ابقوا كتااار و امشوا المحكمة غدا 💔😥 pic.twitter.com/D2KacqehsA — ☆ الكنداكة ☆ (@HABOYAA_1d) October 20, 2018

قامت شرطة النظام العام بالقبض على منى مجدي سليم على خلفية بلاغ قديم تحت المادة 152(الزي الفاضح)بعد انتشار صورة لها بمواقع التواصل الاجتماعي في حفل لها بصالة مول سيتي بلازا مما يعد انتهاكا صارخا وتعديا على النساء المبدعات وتضييق مساحة تواجدهن في المجال العام#مبادرة_لا_لقهر_النساء — السارة (@Sara_Suliman_SD) October 20, 2018

لا بيزعجهم مدرسة ماتت بسبب انهيار حمام

لا بيزعجهم تلاميذ ماتوا بسبب انهيار حائط مدرسة

لا بيزعجهم غرق تلاميذ فالنيل وهما في طريقهم للمدرسة

ولا بيزعجهم الدولار يتخطى حاجز الأربعين

بس بيزعجهم بنطال إمرأة...#ضد_قانون_النظام_العام #السودان #sudan — رفيدة ياسين (@Rofaidayassin) October 20, 2018

وسبق أن اعتقلت السلطات السودانية نساء بسبب لباسهن.