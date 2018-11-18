فلوريدا.. سكوت يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ

فاز الجمهوري ريك سكوت بمقعد في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية فلوريدا بعد إعادة فرز الأصوات بشكل يدوي، حسب ما ذكر مسؤولون في الولاية الأحد.

وحقق سكوت الذي سيغادر منصبه كحاكم للولاية فوزه بفارق نحو 10 آلاف صوت عن الديموقراطي بيل نيلسون الذي كان يشغل هذا المقعد لثلاث دورات.

وكانت سلطات ولاية فلوريدا أمرت سابقا بإعادة فرز الأصوات في انتخابات عضو مجلس الشيوخ وحاكم الولاية.

وينص قانون الولاية على إعادة فرز الأصوات آليا إذا كان الفارق بين المتنافسين أقل من نصف نقطة مئوية.

وكان سكوت متقدما على نيسلون بفارق 0.15 نقطة فقط.

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