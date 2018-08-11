فقدان جندي في البحرية الأميركية قبالة الفلبين

أعلن الجيش الأميركي السبت أنه يواصل عمليات البحث عن أحد بحارته رجح سقوطه في البحر منذ الخميس، عندما كانت سفينته تبحر قبالة الفيليبين.

الجندي الذي لم يكشف عن اسمه يتبع للوحدة 13 في مشاة البحرية الأميركية.

وتجري طائرات "يو أس أس اسيكس" عمليات بحث فوق بحر سولو ومضيق سوريغاو شرق الأرخبيل، في حين أن عمليات بحث أخرى تجري على متن السفينة.

وقالت الوحدة العسكرية الآتية من كاليفورنيا في بيان إن السفينة كانت تجري لدى وقوع الحادث "عمليات روتينية في بحر سولو".

وقال المسؤول عن عمليات البحث الكابتن جيرارد أولن "سنقوم بتعبئة كافة وسائلنا وعناصرنا ومواردنا المتاحة على متن السفينة لإنجاز عملية البحث".

وفي مانيلا أعلنت السلطات الفيليبينية السبت أنها سمحت للسفن والطائرات الأميركية بدخول مجالها الجوي ومياهها لإجراء عمليات البحث بدعم من طائراتها العسكرية.