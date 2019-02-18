قاض فرنسي يرفض حجب فيلم عن القس برينات

رفض قاض فرنسي حجب فيلم سينمائي، تدور قصته حول فضائح جنسية تتعلق بالكنيسة الكاثوليكية، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس.

ويعرض فيلم "بفضل من الله"/ "غراس أدو" للمخرج فرانسوا أوزون في دور السينما في فرنسا الأسبوع الحالي، بعد أن فاز السبت بجائزة مهرجان برلين للسينما.

ويعرض الفيلم قصة القس الفرنسي برنار برينات الذي اتهم بالتحرش بالأولاد خلال الثمانينيات والتسعينيات.

ويعرض المخرج قصة ثلاثة أولاد من بين الذين تحرش بهم القس بعد أن أصبحوا رجالا، حيث يكتشف أحدهم أن برينات لا يزال يخدم في كنيسة على مقربة منه، ويقوم باتخاذ إجراءات ضد القس حتى لا يزيد من عدد ضحاياه من الأولاد.

ورفض طلب حجب الفيلم، الذي تقدم به محامي القس الذي لا يزال يحاكم خوفا من التأثير على سير القضية.