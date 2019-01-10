إيران والعراق.. لا اتفاق حول حقول النفط المشتركة

أعلن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أن بلاده لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران لتطوير حقول النفط المشتركة بينهما.

وقال الغضبان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني بيجن زنغنه في بغداد الخميس: "لغاية الآن لم نصل إلى مرحلة متفق عليها في مجال الاستثمار المشترك(للحقول)، مجرد الاتفاق على دراسة حقلين صغيرين".

وتابع الغضبان أن تراجع أسعار النفط العالمية توقف، وقال إنه يتوقع تسجيل تحسن تدريجي فيها.

وأكد وزير النفط الإيراني من جانبه عدم وجود صعوبة في زيادة حجم صادرات الغاز للعراق، وأضاف أن "لدينا الطاقة وبإمكاننا زيادتها".

وقال إن العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده "غير شرعية" وأن طهران لن تمتثل لها، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية لن تناقش حجم صادراتها من النفط أو وجهتها.