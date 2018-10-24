فريق جمباز إسرائيلي في بطولة تنظمها قطر

وصل وفد رياضي إسرائيلي إلى قطر للمشاركة في بطولة العالم للجمباز، والتي تبدأ في 25 تشرين الأول/أكتوبر حتى 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأفاد موقع Gymnovosti المهتم بنشر أخبار رياضة الجمباز، أن أحد اللاعبين مدرج كمجند في الجيش الإسرائيلي، وسيشارك في البطولة.

ومن المقرر أن يرفع علم إسرائيل في البطولة ويعزف النشيد الوطني الإسرائيلي، لكن من دون طباعة اسم إسرائيل أو العلم على ملابس الإحماء الخاصة باللاعبين.

وقال مدير الوفد الإسرائيلي جاكي فيشينا لصحيفة يديعوت أحرونوت، "هذا الصباح، فحص منظمونا العلم الإسرائيلي ليتأكدوا أنه لا بأس به، وسيتم عزف الهاتيكفا (النشيد الوطني الإسرائيلي)".