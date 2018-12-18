فريق أفغاني في أبوظبي للتفاوض مع طالبان

أعلن فريق تفاوض أفغاني من الحكومة الأفغانية الثلاثاء أنه موجود في أبوظبي حيث جرت الاثنين محادثات خصوصا مع الولايات المتحدة وبشكل غير مباشر مع ممثلين عن حركة طالبان بهدف محاولة وقف النزاع في أفغانستان.

وكتب الناطق باسم الرئاسة الأفغانية هارون شخنصوري في تغريدة على تويتر أن "فريق التفاوض الأفغاني موجود في أبوظبي لبدء حوار غير مباشر مع وفد طالبان والتحضير للقاء مباشر بين الطرفين".

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني أعلن عن تشكيلة هذا الفريق التفاوضي المؤلف من 12 شخصا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

ولم تؤكد حركة طالبان هذا اللقاء وكانت رفضت حتى الآن إجراء أي اتصال مباشر مع ممثلي الحكومة الأفغانية. والاثنين كررت القول إن "ليس هناك أي لقاء مرتقب مع موظفي إدارة كابول".

وفي رسالة أخرى نشرت الثلاثاء أعلنت حركة طالبان أنها "عقدت سلسلة اجتماعات معمقة مع كبار مسؤولي السعودية وباكستان والإمارات العربية المتحدة".

والاثنين أكدت وزارة الخارجية الأميركية عقد اجتماعات في أبوظبي مشيرة إلى أنها تندرج "في إطار الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ضمن استراتيجيتها في جنوب آسيا لتشجيع حوار بين الفرقاء الأفغان يهدف إلى وقف النزاع في أفغانستان".

وبحسب الرئاسة الأفغانية فان فريقها التفاوضي سيلتقي الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية زلماي خليل زاد، وممثلي الإمارات والسعودية.

وكانت السعودية والإمارات وباكستان الدول الوحيدة التي اعترفت بحكومة طالبان حين تولت الحكم من 1996 وحتى نهاية 2001 حين أطاح بها تدخل عسكري بقيادة الولايات المتحدة.

وكتب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على تويتر أن "باكستان ستبذل كل ما بوسعها لإحراز تقدم في عملية السلام" معربا عن أمله في "انتهاء نحو ثلاثة عقود من المعاناة لدى الشعب الأفغاني الشجاع".

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