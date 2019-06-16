فرنسا.. إصابة رجل هدد جنودا بسكين

أطلق جندي فرنسي النار الأحد على رجل هدد دورية عسكرية بسكين، داخل حرم المستشفى العسكري في مدينة ليون.

وقالت النيابة العامة الفرنسية إن رجلا "يرتدي جلبابا" شوهد داخل حرم مستشفى ديجينيت، وإنه عندما طلب منه أفراد دورية تضم عسكريين مكلفين ضمان أمن الموقع التوقف واصل التقدم وهو يحمل سكينا.

وعلى إثر ذلك، أطلق جندي النار عليه بعد تحذيره مرارا بضرورة التوقف، فأصيب في ساقه ونقل إلى المستشفى.

ويواجه الرجل تهمة "محاولة قتل متعمدة". وتجري السلطات تحقيقا لكشف دوافعه وسبب وجوده داخل المستشفى العسكري وهو يحمل سكينا.