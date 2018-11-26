فرنسا.. تواصل احتجاجات 'السترات الصفراء'

تتواصل في فرنسا حركة الاحتجاجات على رفع رسوم المحروقات، لتدخل أسبوعها الثاني بعد قيام سائقين الاثنين بإغلاق الطرق المؤدية من جبال البيرينيه إلى بريتاني.

وقال زعيم احتجاج محلي في تولوز، يدعى بنيامين كوشي في تصريحات تلفزيونية إن حركة الاحتجاجات في نقطة تحول، مشيرا إلى أن الخطوة التالية ستتوقف على رد فعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ودعا كوشي المتظاهرين إلى احترام وسائل الإعلام، بعد تعرض صحفيين لهجوم، أو مطاردة أو تهديد أثناء تغطية احتجاجات السبت.

وتمثل هذه الاحتجاجات التي تخللتها أعمال عنف تحديا كبيرا لماكرون حيث تجذب متظاهرين متباينين بدون قائد أو مهمة واضحة.

وتخللت احتجاجات السبت في جادة الشانزليزيه في العاصمة باريس أحداث عنف وصدامات بين المتظاهرين والشرطة.

وكان ماكرون قد تعهد برد "لا هودة فيه" على العنف وبرر زيارة رسوم المحروقات بخطط لحكومته للتخلي عن الوقود الأحفوري.

وأطلق على مجموعات الاحتجاج هذه "السترات الصفراء" نسبة لستراتهم العاكسة للضوء.

ويرفض المحتجون زيادة سعر الوقود وفرض رسوم علي على شكل ضريبة بيئية، ويحتجون أيضا على السياسة "الظالمة" للحكومة التي تمس بالقدرة الشرائية.