درجات حرارة قياسية في فرنسا

تشهد فرنسا السبت درجات حرارة مرتفعة خاصة في باريس، غداة تسجيل البلاد درجة غير مسبوقة في هذا الشهر من السنة، وذلك في سادس أيام موجة الحر التي تجتاح جزءا كبيرا من أوروبا الغربية.

وأدت موجة الحر ذات الحدة الاستثنائية إلى وقوع حرائق وتسجيل ضحايا في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وللمرة الأولى منذ بدء تسجيل استبيانات الطقس في القرن الـ19، سجل معهد الأرصاد الجوية الفرنسي "متيو-فرانس" الجمعة درجة 45.9 مئوية في منطقة لو غار، وهي إحدى المناطق الأربع في جنوب فرنسا التي أدرجها المعهد في خانة الإنذار الأقصى، "حذر، درجة حمراء".

وحطم هذا الرقم درجة 44.1 سجلت في أغسطس 2003 في المنطقة ذاتها. وقال "متيو فرانس" إن هذه الدرجة مماثلة لدرجة "يمكن أن نشهدها في يوم بأغسطس في وادي الموت" في كاليفورنيا.

وجرى الإعلان عن 60 حريقا مرتبطا بالحرارة الشديدة، اجتاحت في مجملها أكثر من 600 هكتار ونحو 10 منازل، فيما تحرك 750 إطفائي للتعامل معها.

"باريس تختنق"

ورفع "متيو-فرانس"، السبت، درجة الحذر الحمراء عن المناطق الأربع في الجنوب، لتصبح خانة "حذر، درجة برتقالية" تطال 80 منطقة بدلا من 75 قبل يوم واحد.

غير أن الحرارة الشديدة جدا، الآتية من الصحراء، واصلت مسارها نحو الجزء الشمالي لفرنسا، فيما ستعرف منطقة باريس يومها الأكثر سخونة خلال الأسبوع مع توقع "36 و38 درجة مئوية كحد أقصى خلال النهار"، وفق ما توقع "متيو-فرانس" الذي تحدث عن "يوم شديد الحرارة ضمن نطاق عريض وسط" البلاد.

وتوقع المعهد 40 درجة في المناطق الداخلية المقابلة للبحر الأبيض المتوسط. وقال "على امتداد المناطق الأخرى، ستبلغ درجات الحرارة ما بين 35 و39 درجة في غالبية المناطق".

​وفيات

وسجلت أول حالة وفاة نتيجة موجة الحر هذه التي تضرب عدة دول، في غرب فرنسا قرب مدينة رين حيث تعرض متخصص في بناء الأسقف (33 عاما) إلى وعكة قاتلة بينما كان يعمل وكانت درجة الحرارة تبلغ 35 في الظل.

كما قتل شخصان في إسبانيا حيث تخطت درجات الحرارة الـ40. فقد توفي شاب (17 عاماً) كان يعمل في الحصاد بالأندلس جنوبي البلاد، نتيجة "ضربة شمس". وللسبب ذاته، توفي تسعيني وسط فالادوييد شمالا.

ووضع 34 إقليما من أصل 50 في إسبانيا في خانة الحذر من الحرائق، خاصة في كاتالونيا حيث اجتاح حريق 6500 هكتار قبل أن ينجح عنصر الإطفاء في لجمه.

وفي مدينة الموركس، نشب حريق بعد ظهر الجمعة واجتاح 1600 هكتار، واقترب نحو إقليم مدريد وأجبر على إخلاء قرية. وأجبر حريق قرب مدينة توليدو، على إخلاء 22 قرية.

ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر حتى السبت في الجزء الأكبر من إسبانيا. لكن وحدها المناطق في شمال غرب إسبانيا، كما الجارة البرتغال، لم تتأثر بالحر.

وفي إيطاليا، سجلت السلطات حالة وفاة الجمعة لعامل يبلغ من العمر 60 عاما في ريميني عند الساحل الادرياتيكي. وكانت أول حالة وفاة سجلت في ميلانو الخميس لمشرد سبعيني.

وتترقب إيطاليا درجات حرارة أيضا مرتفعة السبت، بمتوسط 35 درجة في توسكانا وفي لاتيوم غربا، و34 درجة في بييمون واللومباردي شمالا.