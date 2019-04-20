تصاعد احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا

أفاد مراسل "الحرة" السبت بأن رجال الشرطة في باريس أطلقوا الرصاص المطاطي على متظاهري السترات الصفراء في محاولة لمنعهم من "اقتحام" شارع الشانزيليزيه.

"العودة إلى باريس" بحسب مراسل "الحرة" كان شعار السبت الــ 23 من مظاهرات السترات الصفر، إذ إن المحتجين منعوا عدة مرات من الوصول إلى ساحة الجمهورية، وهو السبب وراء رفع شعار العودة.

واحتدم الاشتباك منذ الساعات الأولى من الصباح بين المتظاهرين والشرطة التي فرضت طوقا أمنيا مشددا في شارع الشانزيليزيه بحسب وسائل إعلام محلية.

الشرطة الفرنسية قالت إنها ألقت القبض على أكثر من 100 متظاهر في باريس، فيما أبلغ مقر الشرطة وسط المدينة عن اعتقال 126 متظاهرا وتفتيش أكثر من 11 ألف عبر نقاط التفتيش على مداخل العاصمة.

وتوافد صباحا عدد كبير من المتظاهرين إلى الطريق العام وسط شارع الشانزيليزيه لكنهم وجدوا أنفسهم قبالة تواجد أمني مشدد، إذ نقلت مصادر إعلامية أن عدد أعوان الشرطة الذين جندوا اليوم بلغ نحو 60 ألفا.

المحتجون رفعوا شعارات مناوئة للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته في حركة استباقية لحزمة الإصلاحات التي من المقرر أن يعلنها الخميس على ضوء "الحوار الوطني الشامل".

يذكر أن قوات الشرطة منعت التظاهر بكل من شارع الشانزيليزيه وساحة كاثدرائية "نوتردام"، في حين منعت المسيرات بشكل كلي في كل من تولوز وليون ونيس وبوردو.

طوق أمني غير مسبوق هو الذي لوحظ اليوم في الشانزيليزيه، بحسب مراسلنا، إذ أغلقت السلطات كل المداخل المؤدية إلى قوس النصر والشارع المؤدي لقصر الإيليزيه.

كما قام أصحاب المحلات التجارية بإغلاق واجهاتها خشية تعرضها للرشق من قبل المحتجين.