فرنسا: التحالف ضد داعش يمكن أن ينطلق من العراق

قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الأحد إن التحالف الدولي يمكن أن يقوم بعمليات ضد تنظيم داعش انطلاقا من العراق إذا تطلب الأمر.

وأضافت بارلي في حديث لوسائل إعلام فرنسية: "إننا شركاء في التحالف ضد تنظيم داعش وسنبقى كذلك، هذا التحالف لن ينسحب من المنطقة وسيبقى في العراق ... سيواصل تدخله".

وتابعت "قسم كبير جدا من هذا التحالف لا بل الأكبر في العراق ما يسمح بالقيام بعدة أمور، أولا دعم تدريب القوات المسلحة العراقية التي تتصدى بنفسها للإرهاب وإمكانية إعادة التدخل في سوريا لكن بشروط".

وعبرت الوزيرة الفرنسية عن ارتياحها لقرار الولايات المتحدة الانسحاب "تدريجيا" من سوريا، لكنها أشارت إلى أن المعركة ضد تنظيم داعش "لم تنته".

وتنشر فرنسا 1200 جندي في التحالف الدولي يساهمون في عمليات جوية ضد تنظيم داعش في سوريا وكذلك تدريب الجيش العراقي.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي أعلن الرئيس دونالد ترامب أن واشنطن ستسحب العسكريين الأميركيين الألفين المنتشرين في سوريا، وأكد أن ذلك سيتم "بوتيرة متناسقة".

وخلال زيارته إلى العراق في الشهر ذاته أكد ترامب في تصريحات للصحافيين من قاعدة عين الأسد في الأنبار أن الولايات المتحدة ستبقى في العراق، مضيفا "في الحقيقة، يمكننا استخدام هذا كقاعدة إذا أردنا القيام بشيء ما في سوريا".