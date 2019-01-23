باريس: احتمال وجود إيطاليين مشبوهين بالإرهاب بفرنسا

أقرت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه الأربعاء بـ"احتمال" وجود 14 إيطاليا تلاحقهم روما بتهمة الإرهاب على الأراضي الفرنسية، لكنها أوضحت أن باريس لم تتلق "حتى الآن" طلبات لتسليمهم.

وأعلنت إيطاليا الثلاثاء أنها أحصت 30 شخصا فارين مدانين بالإرهاب وتأمل تسليمهم للقضاء لتمضية الأحكام الصادرة بحقهم في إيطاليا، على غرار اليساري المتطرف تشيزاري باتيستي الذي اعتقل في 14 كانون الثاني/يناير بعد فراره طوال 37 عاما.

وأوضح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أن 14 من هؤلاء موجودون في فرنسا.

وصرحت بيلوبيه لإذاعة فرنسا الدولية "هذا ممكن"، مضيفة أنها لم تعمل على الملف "فعليا بعد. سنتابع هذا الأمر بأكبر قدر من الانتباه".

وأبدى سالفيني استعداده للتوجه إلى باريس للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون و"إعادة هؤلاء القتلة إلى إيطاليا".

وأكد أيضا أن الحكومة الإيطالية "مستعدة لاتخاذ خطوات رسمية لطلب تعاون الدول التي تؤوي إرهابيين، بدءا بباريس".

وأوضحت وزيرة العدل أنها لم تتلق "حتى الآن" طلبات تسليم، واعدة بـ"النظر بعمق في كل من الملفات" و"التشاور" مع إيطاليا في صددها.