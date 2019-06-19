خمسة منتخبات عربية في كأس أمم إفريقيا

تنطلق الجمعة 21 حزيران/يونيو نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بمشاركة خمسة منتخبات عربية، تتصدرها مصر التي تحتضن الحدث الرياضي الإفريقي الأهم.

موريتانيا صنعت الحدث خلال النسخة الثانية والثلاثين هذه السنة بمشاركتها لأول مرة في تاريخها.

إليك الفرق العربية المشاركة في نهائيات أمم إفريقيا 2019...

مصر

منتخب "الفراعنة" يشارك للمرة الـ 23 في نهائيات أمم إفريقيا، وهو الفريق الأكثر تتويجا بلقب البطولة، إذ حاز عليها سبع مرات، أربع منها خلال استضافته لفعالياتها على أرضه.

تأهل "الفراعنة" لنهائيات هذه الطبعة، بعد احتلالهم المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط خلف المتصدر المنتخب التونسي.

مهاجم ليفربول و"الفراعنة" محمد صلاح، كان هداف المنتخب خلال التصفيات برصيد أربعة أهداف.

الجزائر

تشارك الجزائر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة على التوالي، بعد تأهلها بصدارة المجموعة الرابعة التي ضمت أيضاً بنين وغامبيا وتوغو.

منتخب "ثعالب الصحراء" خرج من مرحلة المجموعات في اثنتين من مشاركاته الثلاث الأخيرة في البطولة، وفاز باثنتين فقط من آخر 10 مباريات في البطولات الثلاث (تعادل 3 وخسر 5) منذ احتلاله المركز الرابع في 2010.

المنتخب الجزائري، شارك 17 مرة في نهائيات الأمم الإفريقية، لكنه حاز على لقب بطولة وحيد، ناله سنة 1990 بقيادة المدرب عبد الحميد كرمالي حينما انتظمت البطولة في الجزائر.

تونس

رغم أن تونس تملك سجلا ثريا من المشاركات في نهائيات أمم إفريقيا إلا أنها لم تحقق لقب البطولة إلا مرة وحيدة سنة 2004، شأنها في ذلك شأن الجارة الجزائر (1990).

لكن تونس تملك رقما قياسيا في المشاركات المتتالية في النهائيات، إذ يسجل "نسور قرطاج" حضورهم في النهائيات من دون انقطاع منذ 13 سنة.

تونس فازت بكأس الأمم الإفريقية في 2004، بتغلبها على المغرب 2-1 في النهائي بالبطولة التي نظمتها.

وبلغت تونس الدور ر بع النهائي في خمس من آخر سبع نسخ من كأس الأمم الإفريقية، بما في ذلك آخر نسختين.

المغرب

شارك منتخب "أسود الأطلس" في نهائيات كأس إفريقيا للأمم في 16 مناسبة، ولم يحز على الكأس إلا مرة وحيدة سنة 1976، خلال ثاني مشاركة له بعد ظهوره الإفريقي الأول في نسخة 1972.

المغرب تأهل من مرحلة المجموعات مرتين فقط في آخر ثماني مشاركات له (2017 و2004).

بلغ "أسود الأطلس" المباراة النهائية مرة واحدة في آخر 14 مشاركة، لكنه حل وصيفا للبلد المضيف تونس في 2004.

موريتانيا

يشارك "المرابطون" لأول مرة في نهائيات كأس أمم إفريقيا بقيادة المدرب الفرنسي كورنتين مارتنز.

الوافد الجديد على العرس الإفريقي جمع 12 نقطة من مبارياته الست خلال التصفيات الأخيرة، بعد فوزه بأربع وخسارته باثنتين.

إسماعيل دياكيتيه كان هداف موريتانيا في التصفيات، بعدما سجل الهدفين الهامين أمام بوتسوانا، ليؤكد أول ظهور في تاريخ الفريق بكأس الأمم الأفريقية.