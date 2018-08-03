Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
من أميركا

فرقة إطفاء تنطلق من أستراليا لمكافحة حرائق كاليفورنيا

رجال إطفاء في كاليفورنيا

قالت أجهزة الإطفاء الأسترالية الجمعة إن فرقة مكونة من نحو 100 رجل إطفاء انطلقت من سيدني في مهمة لمساعدة نظرائهم الأميركيين على مكافحة حرائق الغابات العنيفة في ولاية كاليفورنيا.

ويتوجه رجال الإطفاء، الذين من بينهم نيوزيلنديين، إلى كاليفورنيا بعد أن زادت شدة الرياح في الجبال الواقعة إلى الشمال من مدينة سكرامنتو حيث تستعر حرائق شديدة ضمن 100 حريق في أنحاء 13 ولاية في غرب البلاد.

وأخطر هذه الحرائق هو حريق (كار فاير) الذي بدأ قبل 11 يوما، وزادت من خطورته المزروعات التي أصابها الجفاف وكذلك ارتفاع درجات الحرارة.

وأسفر الحريق عن مقتل ستة أشخاص وحول 1555 مبنى إلى أنقاض ويحتل المركز السادس بين أكثر حرائق الغابات إلحاقا للدمار المسجلة في كاليفورنيا.

Back to top
XS
SM
MD
LG