فرقة إطفاء تنطلق من أستراليا لمكافحة حرائق كاليفورنيا

قالت أجهزة الإطفاء الأسترالية الجمعة إن فرقة مكونة من نحو 100 رجل إطفاء انطلقت من سيدني في مهمة لمساعدة نظرائهم الأميركيين على مكافحة حرائق الغابات العنيفة في ولاية كاليفورنيا.

ويتوجه رجال الإطفاء، الذين من بينهم نيوزيلنديين، إلى كاليفورنيا بعد أن زادت شدة الرياح في الجبال الواقعة إلى الشمال من مدينة سكرامنتو حيث تستعر حرائق شديدة ضمن 100 حريق في أنحاء 13 ولاية في غرب البلاد.

A group of Thirteen FRNSW firefighters and fire specialists have been deployed to the United States this morning to assist firefighters battling wildfires in the United States. The FRNSW contingent are among the 100 personnel from across Australia deployed to the region. pic.twitter.com/9v5kDKEuax — Fire and Rescue NSW (@FRNSW) August 3, 2018

وأخطر هذه الحرائق هو حريق (كار فاير) الذي بدأ قبل 11 يوما، وزادت من خطورته المزروعات التي أصابها الجفاف وكذلك ارتفاع درجات الحرارة.

وأسفر الحريق عن مقتل ستة أشخاص وحول 1555 مبنى إلى أنقاض ويحتل المركز السادس بين أكثر حرائق الغابات إلحاقا للدمار المسجلة في كاليفورنيا.