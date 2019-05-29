فرصة عمل في تويتر.. "كبير المغردين"

أعلنت شركة "تويتر" عن وظيفة "كبير المغردين" في مقر الشركة بمدينة سان فرانسيسكو أو نيويورك أو أي من مكاتبها في الولايات المتحدة.

واكتفت الشركة في وصف المؤهلات للشخص المطلوب للوظيفة، بعبارة "ليست قصة عويصة"، كما ستطلب "تويتر" من الشخص "سرد قصة الهدف من وراء تويتر والابتكارات ضمن منتجاتها".

وبالتأكيد يجب أن يكون المتقدم "على فهم عميق بثقافة تويتر، أو ثقافة ستان والثقافة بشكل عام"، وإن لم تفهم العبارة السابقة، فقد لا تكون الشخص الأنسب لهذه الوظيفة.

وذكرت "تويتر" أن من يحصل على الوظيفة سيدير الحساب الرسمي للشركة "@twitter"، ورغم أن الشركة لم تصرح بذلك، إلا أن من سيستلم الوظيفة سيتحتم عليه بالتأكيد مواجهة انتقادات المستخدمين وشكاويهم مباشرة، مثل انتقاد انعدام زر تعديل التغريدات أو الدور الذي قد تساهم به المنصة الاجتماعية في نشر المعلومات المغلوطة.

وبدأ المستخدمون بنشر التغريدات عن رغبتهم بالحصول على الوظيفة:

إحدى المستخدمات قالت: "أقضي وقتي هنا دون مقابل، لا أمانع تقاضي المال من أجل هذا."

بل أن بعضهم أراد التحدث عن الأجر المتوقع:

وآخر اشترط حصوله على أربعة ملايين متابع لحسابه الخاص مقابل توظيفه:

حتى القطط تود الالتحاق بالوظيفة:

يذكر أن الحساب الرسمي للشركة ينشر في الوقت الحالي تغريدات للكشف عن آخر الأدوات المتوفرة، مثل خاصية إضافة الصور المتحركة "GIF":