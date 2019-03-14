فرانكفورت يطيح بإنتر وأرسنال يرد على رين

حقق أينتراخت فرانكفورت الألماني مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه إنتر ميلان الإيطالي بفوزه عليه 1-صفر في عقر داره في إياب ثمن النهائي من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، في حين قلب أرسنال الإنكليزي تخلفه ذهابا أمام رين الفرنسي 1-3 وتغلب عليه بثلاثية نظيفة الخميس وحجز مكانه في ربع النهائي.

وكان لقاء الذهاب في فرانكفورت انتهى بالتعادل السلبي في مباراة كان فيها الإنتر الطرف الأفضل وأهدر له لاعب وسطه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ركلة جزاء.

وفي مباراة العودة على ملعب سان سيرو، باغت الفريق الألماني أصحاب الأرض عندما استغل المهاجم الصربي لوكا يوفيتش خطأ مميتا في دفاع إنتر ميلان لينفرد بالحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش ويسدد الكرة ساقطة من فوقه في الدقيقة السادسة.

وعلى الرغم من المحاولات المتكررة للفريق الإيطالي الذي استمر غياب هدافه الأرجنتيني ماورو إيكادري لاستبعاده عن تشكيلة فريقه لرفضه اللعب بعد سحب شارة القيادة منه، فانه لم يتمكن من قلب الأمور لصالحه.

وهذه النتيجة قد تعجل برحيل المدرب لوتشيانو سباليتي في ظل تقارير تفيد بإمكانية عودة البرتغالي جوزيه مورينيو للإشراف على الفريق الذي قاده إلى ثلاثية نادرة عام 2010.

وعلى ملعب الامارات في شمال لندن، نجح أرسنال في قلب تخلفه ذهابا 1-3 إلى فوز صريح ومستحق بثلاثية نظيفة في مباراة كان نجمها المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ بتسجيله هدفين وصناعته لآخر.

وشارك في المباراة المهاجم الآخر الفرنسي ألكسندر لاكازيت بعد ان خفف الاتحاد الأوروبي العقوبة بحقه من ثلاث مباريات إلى اثنتين.

وضرب الفريق اللندني مبكرا من خلال تسجيله هدفين سريعين الأول عبر أوباميانغ الذي تابع كرة عرضية داخل الشباك (5) والثاني بواسطة الظهير الأيمن إينسلي مايتلاند نايلز من كرة رأسية إثر تمريرة من أوباميانغ (15).

وأضاف أوباميانغ هدف الاطمئنان بعد تلقيه كرة عرضية من البوسني سياد كولوسينياك (72).

ويملك أرسنال سجلا ممتازا على ملعبه إذ فاز في 12 مباراة تواليا في الدوري الممتاز ويوروبا ليغ منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.