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فرار 24 مريضا من مستشفى بالكونغو

محتجون على تأجيل الانتخابات في بيني في الكونغو الديمقراطية

فر 24 مريضا من مركز لعلاج الإيبولا في بيني في جمهورية الكونغو الديمقراطية الخميس، عندما هاجمه محتجون على إلغاء التصويت في المدينة الواقعة شرق البلاد، في الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة جيسيكا إلونجا لرويترز إن الفحوص أظهرت بالفعل أن 17 من الفارين غير مصابين بالإيبولا، بينما لم يخضع السبعة الباقون لفحوص.

وأضافت أن ثلاثة عادوا بالفعل إلى المركز بينما يتواصل عاملون في المجال الصحي مع 17 آخرين لترتيب عودتهم.

وتابعت قائلة إن مسؤولين بقطاع الصحة لديهم عناوين الأربعة الباقين وأرقام هواتفهم.

المصدر: رويترز

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