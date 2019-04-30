'فتية الكهف' على نتفليكس

قالت شركة نتفليكس الثلاثاء إنها حصلت على حقوق إنتاج مسلسل قصير عن عملية إنقاذ 12 صبيا ومدربهم لكرة القدم بعد أن حوصروا في كهف بشمال تايلاند العام الماضي، في واقعة أثارت اهتمام العالم.

وقالت إريكا نورث مديرة قسم الأعمال الأصلية الدولية "القصة تمزج بين أفكار محلية فريدة من نوعها وأخرى عالمية تربط الناس من كل الأطياف ومن شتى بقاع الأرض".

وأضافت "تايلاند سوق مهمة للغاية لنتفليكس ونتطلع لتحويل هذه القصة المحلية الملهمة التي لاقت أصداء في العالم، إلى عمل فني".

وتقطعت السبل بفريق (وايلد بورز) لكرة القدم، الذي تتراوح أعمار أفراده بين 11 و16 عاما، ومدربهم البالغ من العمر 25 عاما يوم 23 حزيران/يونيو بينما كانوا يستكشفون سلسلة من الكهوف في إقليم تشيانج راي بشمال تايلاند عندما غمرت الأمطار الموسمية الغزيرة الأنفاق.

وأثارت عملية الإنقاذ التي استمرت 17 يوما اهتمام العالم وتطوع خبراء من دول مختلفة للمساعدة.

وقال إيكابول تشانابونغ مساعد المدرب "نتطلع للعمل مع كل الأطراف المعنية لضمان أن تكون رواية قصتنا دقيقة".

وسيكون المسلسل القصير من إخراج جون إم. تشو مخرج فيلم "آسيويون مجانين وأثرياء" والمخرج ناتاوت بونبيريا.

وحصلت نتفليكس وشركة إس.كيه غلوبال إنترتينمنت على حقوق القصة من شركة 13 تاملوانغ التي أسسها الصبية ومدربهم.

وحتى الآن نُشر كتابان عن عملية الإنقاذ بينما انتهى المخرج البريطاني التايلاندي توم والر من تصوير فيلم روائي طويل بعنوان "الكهف" في كانون الأول/ديسمبر حسبما أفادت مجلة هوليوود ريبورتر.