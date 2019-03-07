فتح ترشح اشتية لرئاسة الحكومة الفلسطينية

قال مسؤولون فلسطينيون الخميس إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيكلف خلال الأيام القليلة المقبلة حليفه القديم محمد اشتية رئاسة الحكومة بعد أن قررت اللجنة المركزية لحركة فتح ترشيحه.

وقال المسؤولون طالبين عدم كشف هوياتهم إن اللجنة المركزية لحركة فتح قد قررت خلال اجتماع عقدته في وقت سابق من الأسبوع الحالي تشريح اشتية للمنصب.

وتوقّع المسؤولون أن يؤيد عباس التوصية غير الملزمة التي أصدرتها اللجنة المركزية للحركة.

واشتية من مواليد العام 1958 وحليف قديم لعباس وعضو في اللجنة المركزية لحركة فتح.

وفي حال تكليفه رئاسة الحكومة سيخلف اشتية الحمد الله الذي كان مستقلا سياسيا.

وشارك اشتية في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة، وشغل عدة مناصب وزارية وهو أكاديمي وخبير اقتصادي، وكان عميدا لجامعة بيرزيت.

وكانت حكومة الحمد الله قدمت استقالتها أواخر كانون الثاني/يناير.

وشكلت الحكومة الفلسطينية السابقة في توقيت شهد تقاربا بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس التي دعمت تشكيلها.

ويتوقع أن تهيمن حركة فتح على الحكومة المقبلة وأن تضم أحزابا أخرى أقل وزنا وألا تضم حركة حماس التي تهيمن على قطاع غزة.