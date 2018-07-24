السعودية.. عانقت مطربا والآن تواجه السجن

تواجه فتاة سعودية عانقت مطربا في حفل غنائي بمدينة الطائف عقوبة السجن لمدة عامين بعد أن وجهت لها النيابة العامة الثلاثاء اتهاما على خلفية الواقعة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأحالت نيابة محافظة الطائف الفتاة، التي لم يكشف هويتها، إلى المحكمة الجزائية بعد انتهاء التحقيقات معها.

وقالت صحيفة "المدينة" السعودية إن الفتاة اعترفت خلال التحقيقات "باحتضان الفنان ماجد المهندس خلال الحفل، وفق إرادتها المعتبرة شرعا وبعد أن تعرضت للتحريض".

وأضافت أن النيابة طالبت في عريضة الدعوى بمعاقبة الفتاة استنادا إلى "الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش الذي أقر عقوبة السجن بمدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ولم تذكر وسائل الإعلام السعودية نص الاتهام الموجه للفتاة.

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