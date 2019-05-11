حاولت الانتحار من ارتفاع 10 آلاف قدم

حاولت فتاة في العشرينيات من عمرها الانتحار بطريقة غريبة أثناء رحلة طيران كانت متوجهة من مدينة شارلوت بولاية نورث كارولاينا إلى نيويورك، وفقا لوسائل إعلام أميركية.

وذكر ركاب كانوا على متن الرحلة التابعة لشركة "Republic Airways"، الجمعة، أن الفتاة كانت في الحمام وخرجت فجأة متوجهة إلى الباب الأمامي للطائرة وحاولت فتحه وهي تصرخ "أريد فتح الباب والموت".

وأشاروا إلى أن والد الفتاة هو الذي تمكن من إبعادها عن الباب ومنعها من فتحه، مجنبا الركاب والطائرة، التي كانت تحلق على ارتفاع 10 آلاف قدم، كارثة حقيقية.

ووفقا لشركة "Republic Airways" فقد هبطت الطائرة في مطار لاغوارديا في نيويورك بشكل طبيعي من دون أي خسائر، لكنها لم تدل بأي تفاصيل عن بالحادث.