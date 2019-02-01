فبراير.. شهر التاريخ الأسود في الولايات المتحدة

في شهر شباط/فبراير من كل عام يحتفل الأميركيون بـ"شهر التاريخ الأسود"، الذي يذكر بالأدوار المهمة التي لعبها الأميركيون من أصل إفريقي في تشكيل تاريخ الولايات المتحدة.

وخلال هذه الاحتفالات يتم التعرف على شخصيات هامة في تاريخ الأميركيين من أصول أفريقية والتذكير بما قدموه من مساهمات في قضية المساواة والقضاء على العنصرية.

كيف ومتى؟

بدأت الفكرة في عام 1926 عندما اختار المؤرخ الأميركي كارتر وودسون الأسبوع الثاني من شهر شباط/فبراير للاحتفال بتاريخ الإفريقيين ومشاهيرهم ومبدعيهم الذين كافحوا من أجل الحرية والعدالة والمساواة.

وسبب اختيار وودسون لهذا الأسبوع هو أنه يتصادف مع ميلاد شخصيين معروفين بنضالهما من أجل تحرير الأميركيين من أصول إفريقية من التمييز والعنصرية، وهما إبراهام لنكولن (12 شباط/فبراير) الرئيس الأميركي السادس عشر، والكاتب الكبير فردريك دوغلاس (14 شباط/فبراير).

ووقع الرئيس لنكولن على إعلان تحرير العبيد في عام 1863 الذي ألغيت بموجبه العبودية في الولايات المتحدة، أما دوغلاس، الذي أصبح بعد تحرره كاتبا، فكان أحد أهم دعاة التحرير من العبودية والدفاع عن حقوق السود في أميركا.

في البداية كانت فكرة وودسون بأن تكون الاحتفالات لمدة أسبوع، لكن في عام 1976 تم توسيعها إلى مدة شهر، وأنشأ بعدها جمعية لدراسة تاريخ السود سماها "جمعية دراسة الحياة والتاريخ الأميركي الإفريقي".

​أحداث ارتبطت بالسود في فبراير

وشهد شهر شباط/ فبراير كذلك ميلاد عدد من مقاومي العنصرية في أميركا، وشهد أحداثا مفصلية في تاريخ الأميركيين من أصول أفريقية ومنها:

في 23 شباط/فبراير 1868 ولد وليام إدوارد ديبوا، زعيم حركة اجتماعية اشتهر بنشاطه من أجل تكريس الحقوق المدنية وتخليص السود من العنصرية.

الثالث من شباط/ فبراير 1870 تم تمرير التعديل 15 من الدستور لمنح المواطنين السود حق التصويت.

25 شباط/ فبراير 1870 أدى هيرام ريفيلز اليمين القانونية ليصبح أول سيناتور في مجلس الشيوخ الأميركي.

12 شباط/فبراير 1909 تأسست الجمعية الوطنية للنهوض بالسود من قبل مجموعة من المواطنين السود والبيض في نيويورك.

الأول من شباط/فبراير 1960 انطلقت تظاهرات تطالب بالحقوق المدنية في نيويورك أطلق شرارتها الأولى طلاب جامعات سود.

21 شباط/فبراير 1965 اغتيل مالكوم أكس، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الأميركيين من أصول إفريقية.

​حقائق عن السود

في عام 1908 أصبح جاك جونسون أول رجل أميركي من أصل إفريقي يحمل لقب الملاكمة العالمي للوزن الثقيل واحتفظ به لغاية عام 1915.

1967 تم اختيار ثورغود مارشال ليكون أول أميركي من أصل إفريقي يشغل منصب قاض في المحكمة الأميركية العليا، وتم تعيينه من قبل الرئيس ليندون جونسون، وخدم لغاية عام 1991.

1968 شيرلي تشيشولم كانت أول امرأة أميركية من أصل إفريقي تُنتخب في مجلس النواب عن ولاية نيويورك.

1940 هاتي مكدانيل أول فنان أميركي من أصل إفريقي يفوز بجائزة الأوسكار.

1992 باتت ماي جيمسون أول امرأة أميركية من أصل إفريقي تذهب إلى الفضاء على متن مكوك الفضاء إنديفور.

2009 اصبح باراك أوباما أول رئيس أميركي من أصل إفريقي في تاريخ الولايات المتحدة.