فايروس يعطل طباعة لوس أنجلوس تايمز

أعلنت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إصابة أجهزة مطبعتها بفايروس، ما أدى إلى توقف إصدار النسخة الورقية للصحيفة السبت.

وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني إنها تشتبه بإصابة أجهزة الحواسيب ببرمجية استهدفت الصحيفة من خلال "مالوير".

و"ميلوير"/(Malware) برمجية خبيثة يتم وضعها عن قصد من أجل الإضرار بالأجهزة المستخدمة الإلكترونية.

وأشارت الصحيفة إلى أنها اكتشفت خللا في الأجهزة الجمعة، أثت على جدول الطباعة للصحف التابعة لها لعددي السبت والأحد.

وذكرت أن موقعها الإلكتروني لم يتأثر ولا يزال يعمل كالمعتاد.

ولا تزال الصحيفة تتحرى ما إذا كانت تتعرض لهجوم إلكتروني من جهة أخرى.

وقام الملياردير باتريك سون-شيونغ في وقت سابق بشراء صحيفة "لوس أنجلوس" تايمز و"ذا سان دييغو يونيون تريبيون" بصفقة بلغت نصف مليار دولار.