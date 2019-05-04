'فاني' إلى بنغلاديش والهند تقيم الأضرار

يحاول المسؤولون في الهند معرفة ما إذا كانت هناك أي إصابات جراء الإعصار فاني، الذي ضرب الساحل الشرقي وكان الأسوأ الذي تشهده المنطقة خلال عقود.

وتسبب الإعصار في أضرار جسيمة للبنية التحتية في ولاية أوديشا، وادى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتضرر إمدادات المياه.



وقال رانديب كومار من القوة الوطنية لمواجهة الكوارث، إن الطرق مغلقة السبت بسبب الأشجار المتساقطة.



ولا تزال الوكالة تحاول تحديد ما إذا كان هناك أي خسائر بشرية.



وقال محمد حيدر زاده الخبير في العواصف والأعاصير بجامعة برونيل بلندن، إن الإعصار وصل لليابسة بسرعة رياح متواصلة تبلغ 250 كيلومترا في الساعة وصنف عند الفئة الرابعة، موضحا أنه يتجه الآن نحو الحدود الهندية - البنغالية.