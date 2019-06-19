فاس.. مدينة الموسيقى والسلام

تحتضن مدينة فاس المغربية مهرجان الموسيقى الروحية في نسخته الخامسة والعشرين، بمشاركة 150 فنانا من مختلف دول العالم.

ويقول منظمو المهرجان إنه يشكل مناسبة للدعوة إلى المحبة والسلام.

ويشارك الفنان اللبناني مرسيل خليفة في المهرجان بأغانيه ومقطوعاته الموسيقية التي تحمل مضامين إنسانية.

ويعد هذا الملتقى الفني من أشهر المهرجانات التي أكسبت فاس شهرة واسعة كمدينة لقيم التسامح والتعايش.

وضمت فعاليات المهرجان أشعارا صوفية وموشحات ومقطوعات غنائية تدعو للمحبة والاحترام المتبادل وتقديس الديانات في ظل عولمة متعددة، تحترم القيم الانسانية.