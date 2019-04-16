صحافيون من أصول عربية بين الفائزين بـ بوليتزر

أعلنت إدارة جوائز بوليتزر الاثنين فوز عدد من الصحافيين في الجائزة التي تعد الأبرز في مجال الصحافة الأميركية.

وحاز فريق من الصحافيين في وكالة أسوشييتد برس على جائزة التغطيات الدولية عن سلسلة تحقيقات عن الحرب في اليمن.

ويضم الفريق الصحافية ماجي ميشيل والمصورة الصحافية ناريمان المفتي وكلاهما من أصول مصرية، والمصور الصحافي معاد الزكري.

وتعمل ميشيل في الوكالة منذ ما يزيد على 15 عاما صحافية تغطي الحروب والنزاعات، إذ كانت تركزت تغطياتها خلال الفترة الماضية على تقارير عن التعذيب والمجاعة التي يعانيها اليمنيون بسبب الحرب.

وفازت وكالة رويترز باثنتين من جوائز بوليتزر إحداهما عن تقرير استقصائي كشف النقاب عن مقتل عشرة من مسلمي الروهينغا على يد قرويين بوذيين وقوات الأمن في ميانمار، والأخرى عن صور لمهاجرين على حدود الولايات المتحدة.

ومنذ 1917 يتم منح جوائز بوليتزر في 21 فرعا في الصحافة بناء على وصية الناشر الصحافي جوزيف بوليتزر.

ويتألف مجلس إدارة جوائز بوليتزر من 18 عضوا من الفائزين السابقين والصحافيين والأكاديميين المميزين.