وفاة البطريرك الماروني السابق نصرالله صفير

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان وفاة البطريرك الماروني السابق الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير عن 99 عاما.

والبطريرك الراحل لعب دورا محوريا في السياسة اللبنانية في العقود الثلاثة الأخيرة، وكان دوره محوريا في رعاية وقيادة الحراك السياسي المعترض على وجود الجيش السوري في لبنان والذي توج بانسحاب الجيش السوري من لبنان إثر اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في العام 2005.

وقال المكتب الإعلامي في الصرح البطريركي في بكركي إن صفير توفي الساعة الثالثة من فجر الأحد بالتوقيت المحلي، وذلك "بعد أيام من العناية الطبية الفائقة في مستشفى أوتيل ديو".

وطلب البطريرك مار بشارة بطرس الراعي "قرع الأجراس حزنا في جميع الكنائس عند الساعة العاشرة، والصلاة لراحة نفس الراحل الكبير في كل قداسات هذا الأحد".

وحسب الموقع الإلكتروني للبطريركية المارونية، فقد ولد صفير في ريفون بكسروان بتاريخ 15 أيار/مايو 1920، وانتخبه مجلس المطارنة بطريركاً في 19 نيسان/أبريل 1986. وعين كردينالاً في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1994. وفي 2011 تقدّم صفير باستقالته، طالباً إعفاءه من المهام البطريركيّة للانصراف إلى التأمّل والصلاة. فانتُخب المطران بشارة الراعي بطريركاً، بتاريخ 15/3/2011.