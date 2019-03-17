غيليبراند تترشح رسميا لرئاسة أميركا

أضفت السناتورة الديموقراطية لنيويورك كريستن غيليبراند الطابع الرسمي الأحد على ترشحها إلى الانتخابات الرئاسية في 2020، بعد أسابيع على تشكيل لجنة استطلاعية.

وفي شريط فيديو نُشر في وقت مبكر صباح الأحد، أشارت إلى أن النشيد الوطني للولايات المتحدة يطرح السؤال الآتي: "هل تتغلب الشجاعة؟".

وأضافت "حسنا، هذه الحالة لم تحصل دائما، وهذه الحالة ليست قائمة في الوقت الراهن". وقالت إن "الشجاعة لا تحرض الناس بعضهم على البعض الآخر. والشجاعة لا تضع المال فوق الأرواح. والشجاعة لا تنشر الكراهية. ولا تحجب الحقيقة. ولا تبني جدارا. الخوف هو الذي يفعل ذلك".

وصنعت غيليبراند هذه المرأة (52 عاما) المتزوجة والأم لصبيين، شهرتها من خلال تصديها للمضايقات الجنسية، خصوصا في الجيش، قبل ظهور حركة "مي تو" التي تدعمها بقوة.

وتقدم حتى الآن 15 مرشحا في إطار الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية في 2020، في ما يعكس تنوعا غير مسبوق مع عدد قياسي من النساء ومرشحين ينتمون إلى الأقليات.