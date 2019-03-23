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رياضة

ميسي يغيب عن مباراة الأرجنتين والمغرب

ليونيل ميسي

يغيب النجم ليونيل ميسي عن مباراة منتخب بلاده الأرجنتين الودية مع المغرب الثلاثاء المقبل لمعاناته من آلام في عظم العانة، بحسب ما أعلن الجمعة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وغرد الاتحاد الأرجنتيني "... ليونيل ميسي: آلام مضاعفة في العانة"، مضيفا أنه سيغيب عن المباراة التالية لمنتخب ألبي سيليستي، بسبب آلام متكررة في هذه المنطقة.

وكان أفضل لاعب في العالم خمس مرات قد عاد الجمعة للمرة الأولى إلى تشكيلة الأرجنتين منذ مونديال 2018، لكن منتخب بلاده سقط أمام فنزويلا 1-3 في مباراة دولية ودية في مدريد.

وبعد غياب ثمانية أشهر إثر مونديال معقد وإقصاء من ثمن النهائي، عاد نجم برشلونة الإسباني البالغ 31 عاما إثر غياب ست مباريات ودية عن الأرجنتين.

وتلعب الأرجنتين مع المغرب في طنجة الثلاثاء ضمن استعدادها لكوبا أميركا الصيف المقبل في البرازيل.

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