غوغل تلجأ إلى الشمس

أعلنت غوغل الأربعاء بناءها مركزي بيانات في تينسي وألاباما، تتزود بالطاقة الكهربائية عن طريق الشمس.

وقالت إنها تضع 1.6 مليون لوح شمسي في محطتين لتزويد مركزي البيانات الجديدين بالكهرباء.

وتعادل هذه الألواح أسطح 65 ألف منزل، وتهدف إلى توليد 150 ميغاواط كهرباء، وستشتري كهرباء من محطات توليد مشابهة بقدرة 413 ميغاواط.

وتشير غوغل إلى أنها تتجه للطاقة النظيفة من أجل الحد من الانبعاثات الكربونية، إذ تعهدت الشركة باستثمار خمسة مليارات دولار في الاعتماد على الطاقة البديلة.

وتؤكد الشركة أنها لا تزال تطمح إلى بناء مركز بيانات يعتمد على الطاقة النظيفة بنسبة 100 في المئة، إذ رغم استثمارات غوغل في هذا المجال، لن تغطي الطاقة البديلة غير 72 في المئة من احتياجات مركزي بيانات ألاباما وتينسي.