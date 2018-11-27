غوغل ترفض التحيز في جيميل

أعلنت شركة غوغل أنها لن تسمح باستخدام الضمائر (هو أو هي) في ميزة Smart Compose التي أدخلتها في خدمة البريد الإلكتروني "جيميل" قبل أشهر.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في غوغل أن لديهم مخاوف من التحيز للجنس إذا قدمت الخدمة مقترحات خاطئة، وهو ما سيزعج المستخدمين.

والميزة التي أدخلتها غوغل في أيار/مايو الماضي تتضمن اقتراح كلمات وجمل عند كتابة الرسائل الإلكترونية.

وباستخدام الذكاء الاصطناعي، تقترح Smart Compose أفكارا سواء في ما يتعلق بالجمل الافتتاحية أم الختامية أو القصص الواردة في صلب الموضوع.

وقالت رويترز إن أحد موظفي الشركة اكتشف المشكلة في كانون الثاني/يناير الماضي عندما كتب "سألتقي مستثمرا (كان يقصد امرأة) الأسبوع المقبل"، فاقترحت Smart Compose سؤال متابعة محتمل: "هل تريد مقابلته؟" بدلا من "مقابلتها".