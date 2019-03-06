غوغل ترفض إزالة تطبيق "أبشر"

رفضت غوغل إزالة تطبيق حكومي سعودي مثير للجدل يمكن استخدامه من قبل الرجال لتتبع النساء ومنعهن من السفر.

وسيظل "أبشر"، وهو تطبيق تملكه وتديره وزارة الداخلية في السعودية، متاحا للشراء رغم تصاعد التحقيقات بشأنه، إذ ترى غوغل أنه لا ينتهك شروط وسياسات الخدمة التابعة لها.

ويمنح التطبيق الرجال في السعودية سلطة منح وإلغاء تصريح السفر للنساء، كما أنه يرسل تنبيهات لهم عبر الرسائل القصيرة عندما تستخدم النساء جوازات سفرهن.

وواجهت شركتا "آبل" و"غوغل" انتقادات الشهر الماضي عندما وجه 14 عضوا في الكونغرس الأميركي رسالة إلى الرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك والرئيس التنفيذي لغوغل ساندر بيتشاي يطلبون فيها من الشركتين التوقف عن استضافة التطبيق.

واتهم المشرعون الأميركيون الشركتين بتمكين الرياض من التمييز بين الجنسين، و"التواطؤ في اضطهاد المرأة في السعودية".

وعلى ضوء ذلك أطلقت الشركتان تحقيقات داخلية بشأن التطبيق، والذي يمكن تنزيله من متجر "غوغل بلي" ومتجر تطبيقات "آبل".

وأخبرت غوغل مكتب عضوة الكونغرس جاكي سبار، وهي من الموقعين على الرسالة، بأن التحقيق خلص إلى أن التطبيق لا يخرق أي اتفاقيات، بحسب مجلة "فورتشن" الأميركية.

وفي وقت سابق قال المدير التنفيذي لشركة آبل تيم كوك في تصريحات لإذاعة "أن بي آر" الأميركية، إنه لم يسمع بالتطبيق مطلقا، ولكنه "بكل تأكيد سينظر في الأمر".

وكانت العضوة الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي إلهان عمر، وهي من الموقعين على الرسالة أيضا، انتقدت التطبيق وقالت في تغريدة على تويتر إن "المرأة ليست ملكك، فلماذا إذن آبل وغوغل يستضيفان تطبيقا يتيح للرجال تتبع حركة النساء والتحكم فيهن في المملكة العربية السعودية؟ هذا الجنون يجب أن ينتهي!".

كما أثار قرار "غوغل" و"آبل" استضافة التطبيق، انتقادات من منظمة هيومن رايتس ووتش التي قالت إن شركات التكنولوجيا "تسهل انتهاكات حقوق الإنسان".

ودافعت السلطات السعودية عن تطبيق "أبشر"، مستنكرة "الحملة المغرضة المنظمة" للتشكيك في التطبيق.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية السعودية الشهر الماضي إن التطبيق يوفر أكثر من "160 خدمة إجرائية مختلفة، لكافة شرائح المجتمع بالمملكة من مواطنين ومقيمين بمن فيهم من النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".

ويسمح التطبيق لمستخدميه بتجديد جوازاتهم وتأشيراتهم ضمن سلسلة من الخدمات الإلكترونية الأخرى، لكنه يسمح أيضا للرجل بمراقبة سفر قريباته من النساء.

ويطبق نظام "ولاية الرجل" على المرأة في السعودية منذ عقود، لكنه يتعرض لانتقادات من منظمات حقوقية، تقول إنه يمنح الرجل القدرة على التحكم بسفر وزواج وعمل المرأة.