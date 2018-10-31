غوتيريش يختار مبعوثا أمميا جديدا إلى سورية

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء مجلس الأمن أنه قرر تعيين الديبلوماسي النرويجي غير بيدرسون مبعوثا خاصا إلى سورية خلفا لستيفان دي ميستورا الذي ينهي مهمته في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال دبلوماسيون معنيون إن إجراء التعيين لن يكتمل قبل مرور يومين على الأقل، في حال عدم اعتراض أي من أعضاء مجلس الأمن على بيدرسون.

وكانت أوساط مجلس الأمن تنتظر موقف موسكو في شأن تعيين خلف لدي ميستورا الذي ينهي الشهر المقبل عامه الرابع في مهمة الوساطة الدولية في النزاع السوري.

وقال دبلوماسيون إن روسيا لم تعلن حتى الساعة أي اعتراض على اختيار بيدرسون لتولي مهمة إعادة إطلاق العملية السياسية في سورية بتفويض دولي.

وشغل بيدرسون في 2005 منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان قبل أن يتولى تمثيل النروج كمندوب دائم في الأمم المتحدة، وهو حاليا سفير بلاده في الصين.