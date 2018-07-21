غوتيريش يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين لتفادي نزاع جديد

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت الإسرائيليين والفلسطينيين إلى تفادي "نزاع مدمر جديد" بعد تصعيد أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين وجندي إسرائيلي.

وقال غوتيريش في بيان: "أبدي قلقي البالغ حيال هذا التصعيد الخطير للعنف في غزة وجنوب إسرائيل. من واجب جميع الأطراف أن تتفادى بإلحاح خطر نزاع جديد مدمر".

وأضاف "أطالب (حركة) حماس والناشطين الفلسطينيين بالكف عن إطلاق صواريخ وبالونات حارقة وعدم الانجرار لاستفزازات على طول الخط الفاصل" بين إسرائيل وقطاع غزة.

وتابع "على إسرائيل أن تظهر ضبطا للنفس لتجنب إشعال الوضع".

ونقل مراسل الحرة عن مصدر إسرائيلي قوله إن أربعين بالونا حارقا تم إطلاقها اليوم من قطاع غزة باتجاه إسرائيل بعد التهدئة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن إحدى دباباته استهدفت موقعا عسكرية لحماس السبت ردا على تسلل عدد من المشتبه بهم إلى إسرائيل من شمال غزة.