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اتفاق دولي على دعم المصالحة في ليبيا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مشاركته في اجتماع حول ليبيا في العاصمة التونسية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية عن تكثيف التنسيق بين كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية من أجل توحيد الفرقاء الليبيين ودعم مؤتمر السلم والمصالحة الذي سيجمعهم في مدينة أديس أبابا في شهر حزيران/يونيو المقبل.

وأضاف غوتيريش عقب إنهاء اجتماع اللجنة الرباعية لدعم ليبيا أن مؤتمر السلم والمصالحة سوف يساهم في إعادة الاستقرار إلى ليبيا ما يمكن من إكمال بناء مؤسسات الدولة وتنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة يحدد موعدها الليبيون.

وجمع لقاء اللجنة الرباعية لدعم ليبيا كلا من الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة.

وأعلنت الأطراف المجتمعة اتفاقها على مواصلة دعم المصالحة الوطنية في ليبيا.

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