المعارضة الفنزويلية تتسلم مقار دبلوماسية بأميركا

قال كارلوس فيكيو مبعوث زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو إلى الولايات المتحدة إن ممثلين لغوايدو سيطروا على ثلاث منشآت دبلوماسية لبلاده في الولايات المتحدة مع مضي المعارضة في مساعيها للإطاحة بالرئيس المطعون في شرعيته نيكولاس مادورو.

وأضاف فيكيو الاثنين أن المعارضة سيطرت على مبنيين يتبعان وزارة الدفاع الفنزويلية في واشنطن ومبنى قنصلي في نيويورك، مشيرا إلى أن المعارضة تتوقع السيطرة على السفارة في واشنطن "في الأيام القادمة".

وقال فيكيو من أحد المباني، وهو مكتب الملحق العسكري في واشنطن بعدما نزع صورة لمادورو من على الحائط ووضع بدلا منها صورة غوايدو "نتخذ تلك الخطوات للحفاظ على الأصول المملوكة للفنزويليين هنا في هذا البلد".

وقال فيكيو إن 12 من بين الموظفين وعددهم 55 قرروا البقاء في الولايات المتحدة ودعم غوايدو.

كان فيكيو يتحدث وإلى جواره الكولونيل خوسيه لويس سيلفا الملحق العسكري لفنزويلا في واشنطن والذي اعترف بغوايدو في 27 من يناير كانون الثاني.