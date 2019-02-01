فنزويلا تنتظر لـ'المسيرة الأكبر' في تاريخها

تحبس فنزويلا أنفاسها الجمعة عشية تظاهرة للمعارضة دعا إليها الرئيس المؤقت خوان غوايدو، للمطالبة بتنحي الرئيس المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو والدعوة "لإجراء انتخابات حرة".

وقال غوايدو مساء الخميس "يتعين علينا جميعا النزول إلى شوارع فنزويلا وفي العالم أجمع مع هدف واضح: مواكبة الإنذار الذي وجهه أعضاء الاتحاد الأوروبي"، مضيفا "سنقوم بأكبر مسيرة في فنزويلا وفي تاريخ قارتنا".

وكان البرلمان الأوروبي اعترف الخميس بسلطة غوايدو، ودعا كل دول الاتحاد الأوروبي إلى القيام بالمثل.

وأعلن غوايدو الجمعة استعداده للدخول في مفاوضات، شرط وضع رحيل الرئيس الحالي نيكولاس مادورو على طاولة البحث.

وقال في رسالة موجهة إلى رئيسي المكسيك أندرس مانويل لوبيز أوبرادور، والأوروغواي تاباري فاسكيز "المفاوضات تعنينا في حال كان الهدف منها تحديد شروط إنهاء اغتصاب السلطة ما سيتيح نقل السلطة (...)، وإطلاق عملية انتقالية تؤدي إلى انتخابات حرة".

وكان هذان البلدان أعلنا الأربعاء عن عقد مؤتمر للدول المحايدة إزاء الأزمة في فنزويلا في السابع من شباط/ فبراير في مونتيفيديو.

ودعا غوايدو رئيسي المكسيك والأوروغواي "إلى الوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ، والمشاركة في إقامة حكومة انتقالية" تشرف على إجراء انتخابات.

وتعتبر المعارضة الفنزويلية أن الولاية الثانية لمادورو التي بدأت في العاشر من كانون الثاني/ يناير الماضي غير شرعية لأنها منبثقة من انتخابات مزورة.