غوايدو: قريبون جدا من تحقيق التغيير في فنزويلا

قال الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان غوايدو إن التغيير المنشود في فنزويلا يبدو قريبا.

وأضاف غوايدو في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية "أنا متفائل كثيرا لأننا قريبون جدا من تحقيق التغيير في فنزويلا".

وأوضح غوايدو أن بعضا ممن أعلنوا استعدادهم للانضمام إلى الانتفاضة العسكرية التي دعا إليها ضد الرئيس المطعون في شرعيته نيكولاس مادورو الثلاثاء "لم يفوا بوعودهم..(لكن) هذا لا يعني أنهم لن يفعلوا ذلك قريبا".

وأضاف غوايدو "من الواضح اليوم أن هناك استياء واسعا، والقوات المسلحة ليست في منأى منه".

وكان غوايدو أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا واعترفت به واشنطن ودول أوروبية وأميركية لاتينية.

ويواجه مادورو انتقادات بعد فوزه بانتخابات رئاسية عام 2018 مطعون في شرعيتها.