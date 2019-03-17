غوايدو: قريبا جدا في المكتب الرئاسي

بدأ الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان غوايدو السبت جولة في البلاد، واعدا بأن ينهيها "في ميرافلويس" في إشارة إلى القصر الرئاسي في كراكاس.

وكان غوايدو السبت في مدينة فالانسيا عاصمة ولاية كارابوبو الواقعة على بعد 170 كلم غرب كراكاس، حيث تجمع الآلاف من أنصاره.

وقال غوايدو أمام الحشد "نبدأ اليوم مرحلة جديدة من تعبئتنا عبر زيارة كل الولايات الممكنة بهدف تحرير بلادنا وإنهاء اغتصاب السلطة" في إشارة إلى حكم الرئيس المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو.

ولا تزال البلاد تعيش تحت صدمة انقطاع التيار الكهربائي لمدة أسبوع.

وقال غوايدو أمام أنصاره "حان الوقت لنستعيد فنزويلا خطوة خطوة"، مضيفا "يعتقدون أن بإمكانهم إسكاتنا وإخافتنا، لكنهم لن يستطيعوا تقسيمنا ولا مجال للعودة إلى الوراء".

وطلب غوايدو من نواب المعارضة الذين يملكون الأغلبية في البرلمان، تنظيم تجمعات في مناطقهم. وأفادت المعارضة بأن نحو 50 تجمعا أقيمت السبت في عشر من ولايات البلاد الـ23.

وقال غوايدو أيضا عبر تويتر "سنضع حدا لاغتصاب السلطة عبر تعبئة المواطنين" واعدا بـ"أن يكون قريبا جدا في المكتب الرئاسي".

وتغرق فنزويلا كل يوم أكثر فأكثر في الأزمة، خاصة بسبب انهيار الإنتاج النفطي الذي يؤمن وحده 96 % من موارد البلاد.