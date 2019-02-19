غلاف 'فيفا 19' من دون رونالدو

استبدلت شركة EA sports صورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الموجودة على غلاف لعبة فيفا 19 بصورة تجمع ثلاثة لاعبين هم البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) والبلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) والأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس).

وظل رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي على غلاف اللعبة والقوائم الداخلية لها منذ انطلاقها قبل خمسة أشهر.

لكن شركة EA Sports صانعة اللعبة قامت بتحديث غلاف اللعبة الرئيسية بشكل مفاجيء، وقالت متحدث باسمها في تصريحات لموقع Eurogamer إن الأمر مرتبط بدوري أبطال أوروبا.

وواجه رونالدو مؤخرا اتهامات بالاغتصاب، وكانت EA sports قد قالت في تشرين الأول/أكتوبر إنها تراقب الوضع عن كثب.

واتهمت الأميركية كاثرين مايورغا رونالدو باغتصابها في مدينة لاس فيغاس عام 2009، لكن اللاعب البرتغالي نفى الواقعة.