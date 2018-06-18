غزة.. قصف إسرائيلي ‘لمنع الطائرات الورقية الحارقة’

أعلن الجيش الإسرائيلي قصف تسعة أهداف لحماس في قطاع غزة في محاولة لردع الفلسطينيين عن إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش إن الغارات الجوية التي شنها الاثنين كانت ردا على "الحرائق المتعمدة والطائرات الورقية والبالونات" التي أطلقت على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة. وخلال عملية القصف أطلق مسلحون فلسطينيون ثلاثة صواريخ على جنوب إسرائيل، دون وقوع إصابات في أي من الجانبين.

وبدأ الغزيون إطلاق طائرات ورقية محملة بالخرق المحترقة الملحقة بهم أثناء الاحتجاجات الشعبية ضد الحصار الإسرائيلي والمصري للقطاع. وقد أطلقت القوات الإسرائيلية النار على المتظاهرين، فقتلت أكثر من 120 فلسطينيا منذ بدء المظاهرات الأسبوعية في 30 مارس/آذار.

ودمرت الطائرات الورقية والبالونات الحارقة مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية في جنوب إسرائيل