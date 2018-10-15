'غرين كارد' بلا قرعة أو زواج.. هذه هي الطريقة

هل يراودك الحلم الأميركي وتبحث عن أفضل الطرق الشرعية للإقامة الدائمة والعمل في بلاد العم سام؟ هل تدرس في الولايات المتحدة وتسعى لدخول سوق العمل بعد التخرج؟

كثيرون يعتقدون أن الطريق الوحيد إلى البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) هو الفوز في القرعة العشوائية أو الزواج من شخص يحمل الجنسية الأميركية.

لكن هناك وسيلة أخرى ربما لا يعرفها البعض وهي الاستثمار.

إذا كان بإمكانك استثمار 500 ألف دولار في الولايات المتحدة فأنت مؤهل للحصول على تأشيرة EB-5 أو ما يطلق عليه برنامج تأشيرة المهاجر المستثمر (Immigrant Investor Visa Program).

وبحسب موقع دائرة خدمات الجنسية والهجرة في الولايات المتحدة، تتيح هذه التأشيرة للمستثمرين وأزواجهم/زوجاتهم وأولادهم القصر (أصغر من 21 عاما) غير المتزوجين الحق في الحصول على البطاقة الخضراء (الغرين كارد).

ويمكن ذلك إذا توفر شرطان في المستثمر: الاستثمار في شركة تجارية في الولايات المتحدة، وتوفير 10 وظائف دائمة بدوام كامل للعاملين المؤهلين.

وأقر الكونغرس هذا البرنامج في تسعينيات القرن الماضي لتحفيز الاقتصاد الأميركي وخلق وظائف عن طريق الاستثمار الأجنبي، وتم تخصيص هذه التأشيرات للأشخاص الذين يستثمرون في مؤسسات تجارية مرتبطة بالمراكز الإقليمية المعتمدة من دائرة خدمات الجنسية والهجرة.

والمراكز الإقليمية المعتمدة هي مراكز اقتصادية تشارك في البرنامج وتهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

وتم مؤخرا تجديد العمل بالبرنامج حتى السابع من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

كيفية تقديم الطلبات

ويجب على المتقدم ملء استمارة I-526 وبعد الموافقة على طلب الاستمارة، يمكنك تقديم طلب I-485 لتعديل وضعك للحصول على إقامة مشروطة إذا كنت داخل الولايات المتحدة، أو التقدم بطلب DS-260 للحصول على تأشيرة هجرة لدخول الولايات المتحدة.

بعد الموافقة على أي من الطلبين، يستطيع المستثمر وعائلته الحصول على هجرة مشروطة لمدة عامين.

يمكن بعد ذلك إنهاء الإقامة المشروطة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء العام الثاني لدخول الولايات المتحدة كمهاجر من هذه الفئة.

إيشان خانا، مستثمر هندي حصل على التأشيرة بعد أن أنهى دراسته في جامعة لويولا ماريماونت في لوس أنجليس.

خانا حصل على تأشيرة F-1 التي تمنح للطلاب الدوليين الذين يدرسون في أميركا، وفي السنة النهائية من الدراسة بدأ البحث عن طريقة للإقامة والعمل في الولايات المتحدة ووجد هذه الفرصة.

يقول لموقع "صوت أميركا" إن أصحاب العمل يفضلون المتقدمين من أصحاب البطاقات الخضراء التي تمنح الطالب الحق في "العيش والعمل والدراسة بكل حرية".

ويضيف: "إذا لم يكن لديك بطاقة خضراء، ستجد صعوبة في إيجاد فرصة عمل في أميركا".

ويقول المستثمر الهندي إن البحث عن أفضل طرق الاستثمار مسألة مهمة للغاية بعد تأمين التأشيرة.

لكن البرنامج يواجه انتقادات من بعض المشرعين الأميركيين، فالسيناتور الجمهوري تشارليز غراسلي تحدث عن مشكلات جسيمة فيه ودعا إلى إصلاحه.

ويشكك محامي الهجرة خان فام في توظيف الأموال المخصصة في البرنامج في أماكنها الصحيحة (خلق الوظائف) فأحيانا يتم استخدام الأموال لتسديد قروض سابقة أو وضعها في البنوك كضمانات، بحسب المحامي.

وتشير وثائق إلى أن هناك مراكز إقليمية تم إنهاء التعامل معها لأسباب من بينها أنها لم تعد تدعم هدف البرنامج (تعزيز النمو الاقتصادي)، لكن في هذا الشهر تم اعتماد 1382 مركزا إقليميا جديدا.