غريفيث يصل صنعاء

وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء الأربعاء، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.

وسيلتقي غريفيث قادة الحوثيين لبحث فرص عقد مفاوضات سلام في السويد قبل نهاية العام تنهي النزاع في البلد الفقير الذي يشهد حربا مدمرة منذ 2014 قتل فيها آلاف المدنيين.

وأعرب أطراف النزاع خلال الأيام الماضية عن دعمهم لجهود المبعوث الدولي. ولم يتحدّد برنامج لقاءاته افي العاصمة، وما إذا كان سيشمل زيارة إلى مناطق أخرى بينها مدينة الحديدة على بعد 230 كلم، إلا أنه التقى في زيارات سابقة مسؤولين سياسيين وقائد الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وقبل ساعات من وصوله، شهدت الحديدة المطلة على البحر الأحمر ليل الثلاثاء-الأربعاء، لليلة الثانية على التوالي، اشتباكات عنيفة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية والإمارات، والحوثيين المقربين من إيران، قبل أن تتوقف صباحا.

ووفقا لسكان، فإن أصوات الاشتباكات العنيفة كان يمكن سماعها في الأحياء الجنوبية للحديدة. وفي الجهة الشرقية، أفاد سكان بأن اشتباكات عنيفة دارت أيضا عند أطراف أحياء سكنية، وأن شظايا القذائف تساقطت في هذه الأحياء.