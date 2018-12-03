غريفيث يعود إلى صنعاء

يصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء الاثنين بحسب ما أفاد به مصدر في المنظمة الدولية، في ثاني زيارة له إلى العاصمة اليمنية في غضون أسبوعين.

وقال المصدر، الذي فضل عدم كشف اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية إن غريفيث "سيصل إلى صنعاء ظهر الاثنين" في إطار جهوده الساعية لعقد محادثات بين الحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين لتحقيق سلام في اليمن.

وأعلن الحوثيون الخميس أنهم سيشاركون هذا الأسبوع في مفاوضات السلام التي تعقد في السويد برعاية الأمم المتحدة في حال "استمرار الضمانات" بخروجهم وعودتهم إلى اليمن.

وأكد المصدر أن المنظمة الدولية ستعمل على الدفع باتجاه إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الطيران المدني في محادثات السلام.

وكان الحوثيون الذين يسيطرون على المطار قد أكدوا السبت "جاهزية مطار صنعاء الدولي الفنية والمهنية طبقا للمتطلبات الدولية ومنظمة الطيران الدولي لاستقبال الرحلات المدنية".

ولم يصدر أي بيان رسمي من منظمة الطيران الدولي حول مطار صنعاء.

وتأتي زيارة غريفيث بعد إعلان التحالف الذي تقوده السعودية أن طائرة تابعة للأمم المتحدة ستهبط في صنعاء لنقل 50 جريحا من الحوثيين إلى مسقط في خطوة تندرج في إطار "بناء الثقة" بين الأطراف.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، فشلت الأمم المتحدة في عقد جولة محادثات في جنيف بعدما رفض المتمردون في اللحظة الأخيرة السفر من دون الحصول على ضمانات بالعودة إلى صنعاء الخاضعة لسيطرتهم وإجلاء مصابين من صفوفهم إلى سلطنة عمان.

ويسيطر الحوثيون على صنعاء، بينما يسيطر التحالف بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على الأجواء اليمنية.

يذكر أن حرب اليمن بدأت في 2014، ثم تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها بعد سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء والحديدة.

وقتل نحو 10 آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما تهدد المجاعة نحو 14 مليونا من سكان أفقر دول شبه الجزيرة العربية.