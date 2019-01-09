Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

غريفيث متفائل باستئناف مفاوضات اليمن

الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث

قال الموفد الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث الأربعاء إن هناك حاجة إلى "تقدم كبير" لدفع جهود السلام في اليمن قبل إجراء محادثات جديدة لإنهاء الحرب.

وقال غريفيث في كلمته أمام مجلس الأمن إنه ما زال "متفائلا" بعقد مفاوضات "في المستقبل القريب"، لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي في السويد.

فيما ذكر مساعد الأمين العام للمساعدة الإنسانية البريطاني مارك لوكوك أن "أكثر من 24 مليون شخص لا يزالون يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، أي أكثر من ثمانين في المئة من السكان، بينهم عشرة ملايين على حافة المجاعة".

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG