غريفيث متفائل باستئناف مفاوضات اليمن

قال الموفد الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث الأربعاء إن هناك حاجة إلى "تقدم كبير" لدفع جهود السلام في اليمن قبل إجراء محادثات جديدة لإنهاء الحرب.

وقال غريفيث في كلمته أمام مجلس الأمن إنه ما زال "متفائلا" بعقد مفاوضات "في المستقبل القريب"، لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي في السويد.

فيما ذكر مساعد الأمين العام للمساعدة الإنسانية البريطاني مارك لوكوك أن "أكثر من 24 مليون شخص لا يزالون يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، أي أكثر من ثمانين في المئة من السكان، بينهم عشرة ملايين على حافة المجاعة".